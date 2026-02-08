ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଅସୁସ୍ଥ, MKCG ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ MKCG ମେଡିକାଲ୍ ନେବାବେଳେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୋତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା।
Trending Photos
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଜେଲ୍ରୁ MKCG ମେଡିକାଲ୍ ନିଆଯାଇଛି । ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ।
ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ MKCG ମେଡିକାଲ୍ ନେବାବେଳେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୋତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। 'ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଅଯଥାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଫସା ଯାଇଛି’ । ‘ମୋତେ ଓ ବିଜେଡିକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି’ । ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏସବୁ କରାଯାଉଛି । ୪ ମାସ ହେଲା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବି ଅସୁବିଧା କରାଯାଉଛି’ । ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ପୂରା ଭରସା ରହିଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇବି’ ବୋଲି ବିକ୍ରମ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ । ସେ କେବେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ନେଇ ମୋତେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି । ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁ ଜେଲ୍ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ।
Also Read- Tarot Card Reading: ନୂଆ ସପ୍ତାହ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ, ମେଷଠୁ ମୀନ ରାଶିଫଳ
Also Read- Jio Plan: ରହିବନି ବାରମ୍ୱାର ରିଚାର୍ଜ ଟେନସନ୍, ଜିଓ ଆଣିଲା ବଡ ସୁବିଧା !