Plane Crash:ଟ୍ରେନିଂ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ,ଦୁଇ ପାଇଲଟ ମୃତ

Plane Crash: କାନପୁର ଗଙ୍ଗା ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିକଟରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନିଂ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ଏଥିରେ ୨ ଜଣ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁଗ୍ମ ଇଞ୍ଜିନ ତାଲିମ ବିମାନଟି ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ସହିତ କ୍ଷେତରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ହାଲେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା,ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ,ଗର୍ଗ ଆଭିଏସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ପାଇଲଟ୍ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଯୁବତୀ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରୋପେଲରରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ବୋଦୟ ନଗରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବ୍ ଗତ ୩୧ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ରବିବାର,ଡିଜିସିଏର ଏକ ଦଳ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଅରବିନ୍ଦ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ,୨୦୨୨ରେ କାନପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ଗତି ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରନୱେରୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ,ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।