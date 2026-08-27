Add Zee Business As A Preferred Source
App

Plane Crash:ଟ୍ରେନିଂ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ,ଦୁଇ ପାଇଲଟ ମୃତ

Plane Crash: କାନପୁର ଗଙ୍ଗା ବ୍ୟାରେଜ୍‌ ନିକଟରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନିଂ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ଏଥିରେ ୨ ଜଣ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 27, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:03 PM IST
Plane Crash:ଟ୍ରେନିଂ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ,ଦୁଇ ପାଇଲଟ ମୃତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nepal Flood: ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ଓଡିଆ ଦମ୍ପତ୍ତି ନିଖୋଜ
2
3
4
5