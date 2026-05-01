Plus 2 Results: ମେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବାହାରିବ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଏଥର ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବ ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

Plus 2 Results: ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE), ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବାର୍ଷିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ର ଫଳାଫଳ ମେ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ , ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ନ ରହିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔପଚାରିକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE), ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତାକାଲି ମେ ୨ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (HSC) ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବ। ଗତକାଲି BSE ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବାର୍ଷିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (HSC) ପରୀକ୍ଷା 2026, ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ (ପ୍ରଥମ) ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ର ଫଳାଫଳ ୨ମେ ଦିନ ୨ଟା ବା ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।
ଫଳାଫଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପରେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ www.bseodisha.ac.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ OR10 ଟାଇପ୍ କରି ଏବଂ ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 5676750 କୁ ପଠାଇ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟାବୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର (TR) ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପରେ BSE ୱେବସାଇଟ୍ ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
Also Read: Kalabaisakhi Damage: ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା କାଳବୈଶାଖି, ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବିଜୁଳି...ଉପୁଡ଼ିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ
Also Read:Bhitarkanika Close: କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ