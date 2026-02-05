Odisha News: ନଦୀରେ ବୁଡି଼ ଗଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ,ପୋଲିସ୍ ର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି

Odisha News: ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ନଦୀରେ ବୁଡି ଚାଲିଗଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ। ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ସିଂଭୂମି ମୁପାସିଲ ଥାନା ପଟାହାତୁ ଗାଁର ବିର୍ସା ଲିଆଙ୍ଗି ଙ୍କ ପୁଅ ବିକାଶ କେନ୍ଦୁଝରରେ ରହି ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍ ରେ ଯୁକ୍ତ ୨ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା।
Odisha News: ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ନଦୀରେ ବୁଡି ଚାଲିଗଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ। ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ସିଂଭୂମି ମୁପାସିଲ ଥାନା ପଟାହାତୁ ଗାଁର ବିର୍ସା ଲିଆଙ୍ଗି ଙ୍କ ପୁଅ ବିକାଶ କେନ୍ଦୁଝରରେ ରହି ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍ ରେ ଯୁକ୍ତ ୨ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା।
ସେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ମନୋହରପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁନାମୁନିକୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲା। ସେଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବୁଡି ଯାଇ ତାର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଘର ଲୋକ ଖବର ପାଇ ମେଡିକାଲ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜୀବନ ଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ସତ ଆଗକୁ ଆସି ପାରନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ।