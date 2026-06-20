/Pm Modi Odisha Visit: ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଁ ପାହାଡ଼ପୁର୍ ଯିବେ

Pm Modi Odisha Visit: ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାହାଡପୁର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନ୍ କରିବେ। ଏ ଅବସରରେ ସେ ରାଜ୍ୟପାଇଁ ୪୭ ହଜାର ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କରିବେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନସଭାକୁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ୮୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ଓ ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ୫୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିବହନ ଓ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ। ୩୨୧୮ କୋଟିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ। ୨୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିସିଜିସିଏଲ୍ କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ,୧୭ ହଜାର ୧୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉନ୍ନତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହ ଆଉ ୯୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ୍ସରେ ଏର ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ, ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ।ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାରୁ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ ସେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ପାହାଡ଼ପୁର ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି, ୨୦ ଜୁନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିବି। ଏହି ଗସ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହେବ କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୀଙ୍କ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲା।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୀ ଏବଂ ମୁଁ ପାହାଡପୁର ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ତାହା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ…
— Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2026
ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଦିନ ୧୧ ଚା ୦୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାହାଡ଼ପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ରେ ଓହ୍ଲାଇବେ। ୧୧ଟା ୧୫ରେ ପାହାଡପୁର ଗୋଣାଣୀ ପୀଠକୁ ଯିବେ। ୧୨ ଟା ୨୦ ଯାଏଁ ପାହାଡ଼ପୁରରେ ରହିବେ। ୧ଟାରେ ଦାଣ୍ତବୋଷ ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିହେ। ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୨ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ୨ଟା ୦୫ରେ ସେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଦାଣ୍ତବୋଷ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ୨ଟା ୧୫ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।