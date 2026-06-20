Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Pm Modi Odisha Visit: ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଁ ପାହାଡ଼ପୁର୍ ଯିବେ

Pm Modi Odisha Visit: ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଁ ପାହାଡ଼ପୁର୍ ଯିବେ

Pm Modi Odisha Visit: ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାହାଡପୁର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନ୍ କରିବେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 20, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:36 AM IST
Pm Modi Odisha Visit: ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଁ ପାହାଡ଼ପୁର୍ ଯିବେ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ, ରାଜ୍ୟକୁ ୪୭ ହଜାର କୋଟିରୁ
top 10 news today6 min ago
2
pm modi odisha visit36 min ago
3
New SOP For Apartment RegistrationJun 19
4
New SOP For Apartment RegistrationJun 19
5
Top 10 News HeadlinesJun 19