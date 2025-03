Lok Sabha: ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି: ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ

Pradeep Purohit On Chhatrapati Shivaji Maharaj: ସଂସଦର ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ନିଜ ଭାଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଥିଲେ। ଏହି ବୟାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାକୁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କ’ଣ କହିଥିଲେ?

ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ନିଜ ଭାଷଣରେ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଭାବରେ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, "ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ସେଠାରେ ଏକ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଗିରିଜା ବାବା ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ଥ ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମହାରାଜା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।"

"Narendra Modi in his previous life was Chatrapati Shivaji Maharaj"

— Amock_ (@Amockx2022) March 17, 2025