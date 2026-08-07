/ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ବୁଣାକାର ଭାଇ-ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ହସ୍ତତନ୍ତର ସୂତାଖିଅରେ ବୁଣା ଓଡ଼ିଆପଣ, ପାରମ୍ପରିକ ପରିଧାନରେ ଶାଣିତ ସ୍ୱାଭିମାନ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ତନ୍ତର ପ୍ରତିଟି ସୂତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯୁଗ ଯୁଗର ଶାଶ୍ୱତ ଐତିହ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧ କଳାକୃତି ଓ ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତି। ହସ୍ତତନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଅସ୍ମିତା ଓ ପରମ୍ପରାର ଅନନ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯାହାକୁ ନିଜ ଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଶିଳ୍ପନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଇ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଶିଳ୍ପୀ ସାଧକମାନେ।
"ହସ୍ତତନ୍ତର ସୂତାଖିଅରେ ବୁଣା ଓଡ଼ିଆପଣ,
ପାରମ୍ପରିକ ପରିଧାନରେ ଶାଣିତ ସ୍ୱାଭିମାନ।"
ତନ୍ତର ପ୍ରତିଟି ସୂତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯୁଗ ଯୁଗର ଶାଶ୍ୱତ ଐତିହ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧ କଳାକୃତି ଓ ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତି। ହସ୍ତତନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଅସ୍ମିତା ଓ ପରମ୍ପରାର ଅନନ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯାହାକୁ ନିଜ ଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଓ… pic.twitter.com/70rbvhwrgd
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) August 7, 2026
ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ବୁଣାକାର ଭାଇ-ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ ମାଟିର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ଆଦରର ସହ ଆପଣାଇ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ସଂକଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଆମ ହସ୍ତତନ୍ତ, ଆମ ଗୌରବ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସୃଜନଶୀଳ ହସ୍ତତନ୍ତ ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ । ବୁଣାକାର, କାରିଗରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସମର୍ପଣକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ବୁଣାକାର । ଆମ ସରକାର ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଚାଲିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Today, on National Handloom Day, we celebrate India’s rich and vibrant handloom heritage. We also salute the skill, creativity and dedication of our weavers and artisans. For generations, they have preserved and enriched our traditions.
Our Government will keep supporting the…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2026