Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ବୁଣାକାର ଭାଇ-ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ ମାଟିର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ଆଦରର ସହ ଆପଣାଇ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ସଂକଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଆମ ହସ୍ତତନ୍ତ, ଆମ ଗୌରବ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 07, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:05 PM IST
ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Image Credit: &quot;ହସ୍ତତନ୍ତର ସୂତାଖିଅରେ ବୁଣା ଓଡ଼ିଆପଣ, ପାରମ୍ପରିକ ପରିଧାନରେ ଶାଣିତ ସ୍ୱାଭିମାନ।&quot;

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଗିରଫ
2
3
4
5