Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁ ବୁଲାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁ ବୁଲାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ପାହାଡ଼ପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 20, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:53 PM IST
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁ ବୁଲାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁ ବୁଲାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
PM Narendra Modi1 min ago
2
Train coach extension1 hr ago
3
Odisha news3 hrs ago
4
Odisha news3 hrs ago
5
Odisha Panipaga Report4:38 AM IST