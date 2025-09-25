Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2936530
Zee OdishaOdisha State

ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର !

ଓଡ଼ିଶାକୁ ୧୭୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପହାର ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:44 PM IST

Trending Photos

ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର !

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ୧,୭୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି, ପରିବହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ ।

ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ :
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଏବଂ ସରଲା ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଫ୍ଲାଇଓଭର (୨୭୩ କୋଟି ଟଙ୍କା): ଏହି ଫ୍ଲାଇଓଭର ସରଲା ଷ୍ଟେସନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବାଧା ଦୂର କରିବ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସେକ୍ସନରେ ସୁଗମ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରେଳ ଯାତାୟାତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହି ସେକ୍ସନ କୋଇଲା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କୋରାପୁଟରୁ ବାଇଗୁଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନର ଦୋହରୀକରଣ (୩୪ କିମି, ୪୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା): ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିବହନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ସମ୍ବଳ ସମୃଦ୍ଧ ପାର୍ବତ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

ମାନାବାରରୁ କୋରାପୁଟ ଗୋରାପୁର ରେଳ ଲାଇନର ଦୋହରୀକରଣ (୮୨ କିମି, ୯୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା): ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବୈଲାଡିଲା ଖଣିରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାକୁ ଲୁହାପଥରର ଦ୍ରୁତ ପରିବହନକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ସେବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଇସ୍ପାତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଉଧନା (ସୁରଟ) ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୁଜରାଟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ।

ଏହି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ନୂଆପଡା; ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ, ବିଜୟନଗରମ ଏବଂ ମନ୍ୟମ; ଛତିଶଗଡ଼ର ମହାସମୁନ୍ଦ, ରାୟପୁର ଏବଂ ଦୁର୍ଗ; ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଣ୍ଡିଆ, ନାଗପୁର, ୱାର୍ଧା, ଅମରାବତୀ, ଆକୋଲା, ବୁଲଢାଣା, ଜଳଗାଓଁ, ଧୁଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦୁରବାର; ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ତାପି ଏବଂ ସୁରଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ । ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବ, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ।

ସାମୂହିକ ଭାବେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଏବଂ ଚାଷୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯୁବକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 'ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ସବକା ପ୍ରୟାସ' ପ୍ରତି ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସହିତ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ।

Also Read- ୭୫ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୋଦୀ, ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଚେକ କରନ୍ତୁ

Also Read- Aditya Mangal Yog: ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ, ୫ ରାଶି ପାଇବେ ଡବଲ ଲାଭ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PM Narendra Modi
ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର !
Odisha news
ପୁରୀରେ ସରକାରୀ ଜମି ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ଜବର ଦଖଲ
CBDT
କରଦାତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲେ ସରକାର
Hirakud Dam Gate Open
ହୀରାକୁଦ ଖୋଲିଲା ୨୦ ଗେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ କ'ଣ କହିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
Odisha Police
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ଏହି ତାରିଖରେ ହେବ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା
;