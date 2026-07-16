Add Zee Business As A Preferred Source
App

୭୫ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ବଲାଙ୍ଗିର, ବରପାଲି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ତାଳଚେର, କେସିଙ୍ଗା, ବାରିପଦା, ବିମଳଗଡ଼ର ନବକଳେବର ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୭ଟି ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ୧୦୯ କୋଟି ରଖାଯାଇଥିଲା ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 16, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:08 PM IST
୭୫ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ
Odia News1 hr ago
2
Odia News1 hr ago
3
Koel Mallick3 hrs ago
4
Weekly Horoscope3 hrs ago
5
Odia News8:55 AM IST