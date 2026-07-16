ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି ୭୫ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ରାଜ୍ୟର ୭ଟି ଷ୍ଟେସନ ସମେତ ଦେଶର ୭୫ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଉଦଘାଟନ କରାଯିବ । ବଲାଙ୍ଗିର, ବରପାଲି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ତାଳଚେର, କେସିଙ୍ଗା, ବାରିପଦା, ବିମଳଗଡ଼ର ନବକଳେବର ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୭ଟି ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ୧୦୯ କୋଟି ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ଜୈସଲମେର ଶୁକ୍ରବାର ତଥା ୧୭ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୭୫ଟି ପୁନଃବିକଶିତ ଅମୃତ ଭାରତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଭର୍ଚୁଆଲି ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇର ଯୋଧପୁର ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଜୈସଲମେର, ବାରମେର ଏବଂ ଗୋଟାନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ ୧୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୁନଃବିକଶିତ, ଜୈସଲମେର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି । ସହରର ଐତିହାସିକ ପରିଚୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ଜୟସଲମେର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨:୩୦ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦଘାଟନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ ସମୟରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଜୟସଲମେର ବିଧାୟକ ଛୋଟୁ ସିଂହ ଭାଟି, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦଳପତରାମ ହିଙ୍ଗରା ଏବଂ ବିଜେପି ନଗର ସଭାପତି ଅରୁଣ ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୦୦ ରୁ ୧୨୫ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଯୋଧପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନର ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିଚାଳକ ହିତେଶ ଯାଦବଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ ନୂତନ ଷ୍ଟେସନ କୋଠା ଏକ G+2 ଗଠନ ଯାହା ପ୍ରାୟ ୮,୩୨୭ ବର୍ଗ ମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ବିସ୍ତାରିତ। ଏହି କୋଠାର ବାହ୍ୟ ଭାଗରେ ଜୟସଲମେରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ-ହଳଦିଆ ପଥର ରହିଛି । ଏହି ପଥର ଷ୍ଟେସନକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯାହା ସହରର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ସମାନ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟେସନରେ ୧୦ଟି ଲିଫ୍ଟ, ୧୦ଟି ଏସ୍କାଲେଟର, ଦୁଇଟି ଆଧୁନିକ ଫୁଟ-ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏୟାର-କଣ୍ଡିସନଡ୍ କନକୋର୍ସ, ଏସି ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହଲ୍, ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା, ବିସ୍ତୃତ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ୪୮୦ ବର୍ଗ ମିଟର ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୧୦ ହଜାର ବର୍ଗ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସମସ୍ତ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଆରାମ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, କିଓସ୍କ, ରିଟାୟାରିଂ ରୁମ୍, ଡର୍ମିଟୋରୀ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଲାଉଞ୍ଜ, ଏକ ବହୁମୁଖୀ ହଲ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଟରିଂ ଷ୍ଟଲ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ରହିଛି । ରେଳବାଇ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଅଣ-ଭଡ଼ା ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶା ରଖିଛି।