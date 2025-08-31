ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୈଠକ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପଦେଷ୍ଟା ତରୁଣ କପୁର
Aug 31, 2025

ସମ୍ବଲପୁର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଉପଦେଷ୍ଟା ତରୁଣ କପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳRDC, ଆଇଜି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ହୀରାକୁଦରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ SASCI ଅଧୀକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ତରୁଣ କପୁର । ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ନିର୍ମାଣ ଓ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପୁର୍ନବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ସହ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଭବନର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦେବ୍ରିଗଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପଦେଷ୍ଟା ତରୁଣ ।

