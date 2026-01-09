Odisha News:ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି, ଜାନୁଆରୀରେ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର

Odisha News: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଘର।
Odisha News: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଘର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା (PMAY) ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷର ଉପହାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି: ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଜୀବନଧାରଣର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ନୂତନ ବର୍ଷ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଘର ପାଇବେ। ମୋଟ୍ ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିକା ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି: ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାୟ ୩୭ ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୩୪ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକୀକୃତ ତାଲିକା ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବିଷୟ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମିଶନ। ଯାହା ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଗୃହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଅଛି - ଗୃହ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ PMAY (ସହରାଞ୍ଚଳ) ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ PMAY (ଗ୍ରାମୀଣ)।