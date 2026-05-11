Zee OdishaOdisha State

ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ

କାର୍‌ ଓ ବାଇକ୍‌ ଧକ୍କା ପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣରୁ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି । କୌଣସି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନ ଥିଲା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏସ୍‌ପି କହିଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 11, 2026, 08:05 PM IST

ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ପୋଲିସ । ଏଥିସହ ଗୋଟିଏ କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଆଉ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, କାର୍‌ ଓ ବାଇକ୍‌ ଧକ୍କା ପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣରୁ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି । କୌଣସି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନ ଥିଲା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏସ୍‌ପି କହିଛନ୍ତି ।

ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ଆଜି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ୨ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ ହେବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କାର୍‌ରେ ୪ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ କରି ଚମ୍ପଟ୍‌ ମାରିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍‌ପି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

