Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କ FIR ପରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ

ମୋବାଇଲ ଛଡାଇବା ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ । FIRରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଚାମେଲି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 15, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:47 PM IST
ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କ FIR ପରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ଏଲ୍ ନିନୋର ଭୟ! ବର୍ଷା-ଗରମର ଡବଲ୍ ଅଟାକ୍, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...
weather report23 min ago
2
Actor Anubhav Mohanty34 min ago
3
Odisha news43 min ago
4
odisha school reopening1 hr ago
5
Zee Entertainment Enterprises Ltd1 hr ago