ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କ FIR ପରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ମୋବାଇଲ ଛଡାଇବା ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ । FIRରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଚାମେଲି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସ । ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହିତ ସୋଫିଆ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ସମପକ୍ଷରେ ବାହାରି ସୋଫିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଚାମେଲିଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅସଦାଚରଣ କରାଯିବା ସହ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ, ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଚାମେଲିଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ।