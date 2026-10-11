Add Zee Business As A Preferred Source
App

Student Union Poll: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଏମିତି କିଛି କହିଲେ ପୋଲିସ୍ ଡିଜି

Student union polls: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ହିଂସା ଓ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତିର ଖବର ପାଇବା ପରେ,ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 11, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 03:21 PM IST
Student Union Poll: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଏମିତି କିଛି କହିଲେ ପୋଲିସ୍ ଡିଜି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ହେପାଜତରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ଓ CJPର ୩ ନେତା, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନଜର
2
3
4
5