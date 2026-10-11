Student Union Poll: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଏମିତି କିଛି କହିଲେ ପୋଲିସ୍ ଡିଜି

Student union polls: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ହିଂସା ଓ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତିର ଖବର ପାଇବା ପରେ,ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏସ୍ପି (SP), ଡିଆଇଜି (DIG) ଏବଂ ଆଇଜି (IG) ମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବୈଠକ କରି, ମିଶ୍ର ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଡିଜିପି କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ହିଂସା ରୋକିବା, ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା, ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ହିଂସାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ୍। ମିଶ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା ସହ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ।
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହିଂସା କିମ୍ବା ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା କଲେଜ ପରିସରରେ ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ, ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ବିବାଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବାକୁ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ।
ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କଲେଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବୋମାମାଡ଼ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୟାଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।