Odisha Police Dg: ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ଡିଜି

Odisha Police Dg: ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର। ସେ ସକାଳ ୮ଟାରେ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତି ମୌଳିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ବିଟିଆଇ) ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ପୁଲିସ୍ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାପରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୧୧ଟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେଞ୍ଜ୍ ଅଧିନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପିମାନଙ୍କ ସହ ଆଇନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ।
ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡିଆଇଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହା ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।