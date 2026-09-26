Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Police Dg: ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ଡିଜି

Odisha Police Dg: ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର। ସେ ସକାଳ ୮ଟାରେ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତି ମୌଳିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ବିଟିଆଇ) ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ପୁଲିସ୍ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ ଯୋଗଦେବେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 26, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 07:04 AM IST
Odisha Police Dg: ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ଡିଜି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: କଲବଲ କଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଲେ ନୂଆ ଡିସିପି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5