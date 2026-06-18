Odisha News: ଅନୁଗୁଳରେ ୨ ସୁନା ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ପୋଲିସ୍ ଗୁଳିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୁନା ଲୁଟେରା ସଚିନ୍ ଗେଜଗେ ଓ ପ୍ରକାଶ ମାଦନେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଅପରାଧ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ, ତାଳଚେର ପୋଲିସ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ହଣ୍ଡପା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୁଇଟି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୁଇ ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ଡକାୟତ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସାହସିକ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଣ୍ଡପା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନସ୍ଥ ଚୁଲିଆପୁର ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଳଚେରର ହଟାଟୋଟାରେ ଥିବା ବାଲାଜୀ ଗୋଲ୍ଡ ରିଫାଇନାରୀକୁ ଡକାୟତ କରିଥିଲା। ସଶସ୍ତ୍ର ଅପରାଧୀମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୩୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା,୬୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ୭୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଅଳଙ୍କାର ୟୁନିଟର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ।
ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି,ତାଳଚେର ପୋଲିସ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା।
ବନ୍ଧୁକ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ,ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନ ଗଜଗେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ମଦନେଙ୍କ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିରସ୍ତ୍ର କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା।
ଏହି ଅଭିଯାନରେ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସଦସ୍ୟ - ରାଜେଶ ମଦନେ ଏବଂ ଦେବା ପ୍ରଭାକର ଲୋଖଣ୍ଡେ -ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଲୁଟ ହୋଇଥିବା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ସହିତ ଦୁଇଟି ଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ଅପରାଧରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର୍ ଅଛି। ପୋଲିସ ପଳାତକକୁ ଧରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।