Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଅନୁଗୁଳରେ ୨ ସୁନା ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର

Odisha News: ଅନୁଗୁଳରେ ୨ ସୁନା ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ପୋଲିସ୍ ଗୁଳିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୁନା ଲୁଟେରା ସଚିନ୍ ଗେଜଗେ ଓ ପ୍ରକାଶ ମାଦନେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 18, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:18 AM IST
Odisha News: ଅନୁଗୁଳରେ ୨ ସୁନା ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଅନୁଗୁଳରେ ୨ ସୁନା ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର
Odisha news3 min ago
2
VB-G RAM G1 hr ago
3
vigilance raid1 hr ago
4
top 10 news today1 hr ago
5
bhadrak crime2 hrs ago