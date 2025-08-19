Odisha News:ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର,ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ସାମଦ୍ ର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି

Odisha News: ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସମ୍ବଲପୁରରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଧନୁପାଲି ଥାନା ଖଣ୍ଡୁଆଳଠାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ସାମଦ୍ ର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Trending Photos
Odisha News: ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସମ୍ବଲପୁରରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଧନୁପାଲି ଥାନା ଖଣ୍ଡୁଆଳଠାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ସାମଦ୍ ର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଆଜି ବଡି ଭୋର ସକାଳେ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ମୋତିଝରଣର ଏମଡି ସମଦ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋତିଝରଣର ଏମଡି ସମଦ ଓ ଏମଡି ୱାସୀମ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସଫ ଖାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇ ଥିଲେ । ଏ ବାବଦରେ ମୃତକ ଆସଫ ଙ୍କ ଭାଇ ଜଯିବ ଖାନ ଧନୁପାଲି ଥାନା ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗ ଆଧାର ରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ସମଦ ସମ୍ବଲପୁର ନିକଟ ରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡୁଆଳ ଅଂଚଳ ରେ ରହିଛି । ପୋଲିସ ଟିମ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଂଚି ଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ସମଦ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା । ପ୍ରତି ବଦଳ ରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ।ଗୁଳି ବିନିମୟ ବେଳେ ସମଦ ର ବାମ ଗୋଡ଼ ର ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତା ପରେ ତାକୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ତା ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ୭.୬ ଏମ ଏମ ର ପିସ୍ତଲ ଓ ଗୋଟିଏ ଅପାଚି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।ପୋଲିସ ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏମଡି ସମଦ ନାଁରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ପୋଲିସ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।