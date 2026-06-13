Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ

ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ବଡ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାକୁ ମୋ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଜେଲ ପୂରାଇ ଦେଲେ । ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ନଭେଟେ । ଭୟରେ ସରକାର ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 13, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:34 PM IST
ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fifa World Cup 2026: ବ୍ରାଜିଲର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍... ବ୍ରାଜିଲ ବନାମ ମରୋକ୍କୋ, କ’ଣ ୨୪ ବ
FIFA World Cup 20261 min ago
2
Odia News1 min ago
3
Odia News40 min ago
4
President2 hrs ago
5
weather report3 hrs ago