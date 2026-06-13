ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ନଜରରେ ରଖି ଥାନା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ୨ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦରେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଓ ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦାବୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦେବସ୍ମିତା ଶର୍ମା ନେତୃତ୍ବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସାମିଲ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ସମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ବଡ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାକୁ ମୋ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଜେଲ ପୂରାଇ ଦେଲେ । ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ନଭେଟେ । ଭୟରେ ସରକାର ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଟେକିଟେକି ନେଇଯିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି । ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ ରେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ୍ ମହାନ୍ତି ଖୁବ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଚାମେଲିଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅସଦାଚରଣ କରାଯିବା ସହ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ, ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଚାମେଲିଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ।