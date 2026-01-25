ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ନିୟମ ଜାରି, ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କୁ ଝଟକା !

କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜକ ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଷଣକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାହୋଇଛି । ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ନିକଟରେ ୬ଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ରଖିବେ । ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚୌକି ଠାରୁ ଅଧିକ ପକାଇ ପାରିବେନି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାତ୍ରା କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ୍ । ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ୧୪ଟି ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜକ ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଷଣକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାହୋଇଛି । ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ନିକଟରେ ୬ଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ରଖିବେ । ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚୌକି ଠାରୁ ଅଧିକ ପକାଇ ପାରିବେନି । ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ସରଞ୍ଜାମ ରଖିବା ସହ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶବ୍ଦର ତୀବ୍ରତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ନ ହେବ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଷ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାତ୍ରା ପଡିଆ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫେରିବାଲାଙ୍କୁ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୧୦ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସିପି ତାପସ ପ୍ରଧାନ । ଜଣେ ଡିସିପି, ଜଣେ ଏସିପି, ୩ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ୨୭ ଅଫିସର ମେଳା ଜଗିବେ' । 'ସାଦା ପୋଷାକଧାରୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ପଇଁତରା ମାରିବେ' । 'ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସିସିଟିଭି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି' । 'ଜୟଦେବ ବାଟିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା' କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା ୨୩ ଜାନୁଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଧୁ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ବିଶାଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥାଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି । ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମେଲୋଡି ଏବଂ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଅନେକ ବଛା ବଛା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥର ଯାତ୍ରା ୨୭ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ୨୭.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୩୦.୦୧.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ୦୧.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ୨୭.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ୦୨.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନାତନ ସେବା ସମିତି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ୨୯.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ୦୨.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା’ ମଙ୍ଗଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ୨୮.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ୦୨.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ୨୭.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ୦୨.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ୨୭.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୨୯.୦୧.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ୩୦.୦୧.୨୬ ଠାରୁ ୦୧.୦୨.୨୬ ଶେଷରେ ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ୦୨.୦୨.୨୬ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ କେଶ୍ୱରୀଦେବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ । କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ କଳିଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ ।
