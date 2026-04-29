Crime News: ସୁଧୀର ମାମଲାରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଗଲେ ଝିଆରୀ ପୁତୁରା

୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଧୀରଙ୍କ ଝିଆରୀ ନିବେଦିତା ଓ ପୁତୁରା ତୁଷାର । କାଳୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପଙ୍କୁ ବି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ପୋଲିସ ।
Sudhir Patra Murder Case: ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ । ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି JMFC ରୁରାଲ କୋର୍ଟ । ୨ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ୪ଟା ଯାଏଁ ରିମାଣ୍ଡ ଅନୁମତି ରହିଛି । ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଧୀରଙ୍କ ଝିଆରୀ ନିବେଦିତା ଓ ପୁତୁରା ତୁଷାର । କାଳୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପଙ୍କୁ ବି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ପୋଲିସ । କାଲି ଅନ୍ୟ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର । ଏସପି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛୁ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ । ପରିବାରର ଆଉ କେହି ସଂପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ସେପରି କିଛି ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
