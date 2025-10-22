କନଷ୍ଟେବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ମାରିଥିଲା ଦୀପକ

ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ । ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ପତ୍ନୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଦୀପକ ।
Crime News: କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଶୁଭମିତ୍ରା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଆଉ ଏକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ । ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ପତ୍ନୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଦୀପକ ।
ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ଦୀପକକୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ହତ୍ୟାକୁ ସ୍ବୀକାର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ହତ୍ୟା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦୀପକ କହିଥିଲା ।
