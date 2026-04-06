Desi Mada: ଘର ଛାତରେ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଦେଶୀ ମଦ। ବନ୍ଧା ହେଲା ମହିଳା ମଦ ବେପାରୀ । ପୁଲିସର ଛାନଭିନ ପରେ ମିଳିଲା ୨୦୦ ଲିଟର ପୋଚ ଓ ୧୦ ଲିଟର ମଦ। ତେବେ ପୁଲିସ ଆଖିରେ ଧୁଳି ଦେଇ ବାହାର ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଘର ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଦେଶୀ ମଦ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୁଲିସ ଘରେ ପଶି ଛାତରେ ଚଢ଼ଉ କରି ମହିଳା ମଦ ବେପାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାଲିନୋଳିଆ ସାହି ଉପରସାହିର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଲିସ ୨୦୦ ଲିଟର ପୋଚ, ୧୦ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ, ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା, ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବି ନିଜ ଘର ଛାତକୁ ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ଦେଶୀ ମଦ ରନ୍ଧା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୦୪/ ୨୦୨୬ ଦଫା ୨୭୪/୨୭୫ ବିଏନଏସ /୫୨(କ) ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ବାଲିନୋଲିଆ ସାହିର ଗଣେଶ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।