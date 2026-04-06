Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3167748
Zee OdishaOdisha StateDesi Mada: ଘର ଛାତରେ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଦେଶୀ ମଦ, ବନ୍ଧା ହେଲା ମହିଳା ମଦ ବେପାରୀ

Desi Mada: ଘର ଛାତରେ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଦେଶୀ ମଦ। ବନ୍ଧା ହେଲା ମହିଳା ମଦ ବେପାରୀ । ପୁଲିସର ଛାନଭିନ ପରେ ମିଳିଲା ୨୦୦ ଲିଟର ପୋଚ ଓ ୧୦ ଲିଟର ମଦ। ତେବେ ପୁଲିସ ଆଖିରେ ଧୁଳି ଦେଇ ବାହାର ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଘର ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଦେଶୀ ମଦ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 06, 2026, 01:07 PM IST

Trending Photos

Desi Mada: ଘର ଛାତରେ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଦେଶୀ ମଦ। ବନ୍ଧା ହେଲା ମହିଳା ମଦ ବେପାରୀ । ପୁଲିସର ଛାନଭିନ ପରେ ମିଳିଲା ୨୦୦ ଲିଟର ପୋଚ ଓ ୧୦ ଲିଟର ମଦ। ତେବେ ପୁଲିସ ଆଖିରେ ଧୁଳି ଦେଇ ବାହାର ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଘର ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଦେଶୀ ମଦ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୁଲିସ ଘରେ ପଶି ଛାତରେ ଚଢ଼ଉ କରି ମହିଳା ମଦ ବେପାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାଲିନୋଳିଆ ସାହି ଉପରସାହିର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

 ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଲିସ ୨୦୦ ଲିଟର ପୋଚ, ୧୦ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ, ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା, ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବି ନିଜ ଘର ଛାତକୁ ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ଦେଶୀ ମଦ ରନ୍ଧା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୦୪/ ୨୦୨୬ ଦଫା ୨୭୪/୨୭୫ ବିଏନଏସ /୫୨(କ) ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ବାଲିନୋଲିଆ ସାହିର ଗଣେଶ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Donald Trump
ଇରାନର ୪୫ ହଜାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ
LPG 5 KG Cylinder
୫ କିଲୋ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଲେ ନୂଆ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଏହି ନିୟମ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
puri news
Puri News: ଆଜି ୪ ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ