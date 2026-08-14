/Police Awards 2026: ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଲିସ୍‌ ସେବା ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୬ ଘୋଷଣା,ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

Police Awards 2026: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଲିସ୍ ସେବା ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୬ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ୧୭ ଜଣ ପାଇବେ ପୋଲିସ୍ ସେବା ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୫ ଜଣଙ୍କୁ ସାହସିକତା, ୨ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପଦକ ମିଳିବ।
(ADG) ଏଡିଜି ସଂଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ଡିଏସପି (DSP) ସ୍ମିତାରାଣୀ ମହାନ୍ତି କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ମିଳିବ । ଓଡ଼ିଶାର ୫ ଜଣ ପୋଲିସ୍ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଏସଆଇ (SI) ମନ୍ମଥ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ହାବିଲଦାର ନିରାକାର ଭୁଏ, ଅନ୍ୟ ୩ ହେଲେ କମାଣ୍ଡୋ ସନ୍ତୋଷ ଗୁରୁଙ୍ଗ, ସୁମନ ପୁନ ଓ ସୁରେଶ ପୁଟା। ସେହିପରି,ରାଜ୍ୟର ୧୦ ଜଣ ପୋଲିସ୍ ପାଇବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପଦକ ପଦକ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇକରାୟ, ସୁରେଶ କୁମାର ବଳ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା,ଭବେଶ କୁମାର ନାୟକ, ପରେଶ କୁମାର ମିନାଟି ନନ୍ଦନ ପତି,ଶ୍ୟାମଳୀ ବିଶ୍ୱାସ, ବରୁଣ କୁମାର ନାଏକ, ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିନାଥ ଗୌଡ଼ା,ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପଦକ ପାଇବେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠା, ସାହସ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ସହକାରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପଦକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ।