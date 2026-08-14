Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Police Awards 2026: ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଲିସ୍‌ ସେବା ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୬ ଘୋଷଣା,ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

Police Awards 2026: ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଲିସ୍‌ ସେବା ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୬ ଘୋଷଣା,ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

Police Awards 2026: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଲିସ୍‌ ସେବା ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୬ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ୧୭ ଜଣ ପାଇବେ ପୋଲିସ୍‌ ସେବା ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୫ ଜଣଙ୍କୁ ସାହସିକତା, ୨ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପଦକ ମିଳିବ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 14, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:27 AM IST
Police Awards 2026: ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଲିସ୍‌ ସେବା ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୬ ଘୋଷଣା,ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା
Image Credit: ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଲିସ୍‌ ସେବା ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୬ ଘୋଷଣା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା! ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢିଲେ ତେଲ ରେଟ୍
2
3
4
5