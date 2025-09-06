Crime News: ଖାକିରେ ଦାଗ, ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଧରାପଡିଲେ SI
Crime News: ଖାକିରେ ଦାଗ, ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଧରାପଡିଲେ SI

ଏସଆଇ ପ୍ରସନ୍ନ ମୋହାଲି ବୀମା ଦାବି ପାଇଁ ଏଫଆଇଆରର ପ୍ରମାଣିତ କପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଇଟା କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 06, 2025, 08:03 PM IST

Crime News: ଖାକିରେ ଦାଗ, ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଧରାପଡିଲେ SI

Crime News: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ପୋଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମୋହାଲି । ଏସଆଇ ପ୍ରସନ୍ନ ମୋହାଲି ବୀମା ଦାବି ପାଇଁ ଏଫଆଇଆରର ପ୍ରମାଣିତ କପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଇଟା କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀ ମୋହାଲିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ମୋହାଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନ ପାଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ମୋହାଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ମୋହାଲିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାପ୍ ପରେ, ଆୟକର ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶ୍ରୀ ମୋହାଲିର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି।

ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅଧୀନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ମୋହାଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ମାମଲା ନମ୍ବର 27 ତାରିଖ 05.09.2025, ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ସଂହିତା (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, 2018 ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

