ଦାଣ୍ଡରେ ପଡି ହାଟରେ ଗଡିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଧରିନେଲେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ପୋଲିସ୍ ନେଲା ଆକ୍ସନ୍
ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଅମଲାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ହାତକୁ ପଛପଟେ ବାନ୍ଧିବା ସହ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ବେକରେ ଫୁଲ ମାଳ ପକାଇ ଦୁଇ ଜଣ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଉଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା । ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:27 PM IST

Extra marital affairs: ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପରେ ଧରାପଡିବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଗଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚଲାଇ ଅପମାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିବାହିତା ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଏବେ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମେ ସଂପୃକ୍ତ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ସ୍ବାମୀ। ଆଉ ତାପରେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଛନ୍ତି । ସେ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତ ବାନ୍ଧି ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରି ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ପୁଲିସ ୨୮୧/୨୫ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସ୍ବାମୀ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନିମାପଡ଼ାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି। 

ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଅମଲାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ହାତକୁ ପଛପଟେ ବାନ୍ଧିବା ସହ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ବେକରେ ଫୁଲ ମାଳ ପକାଇ ଦୁଇ ଜଣ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଉଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା । ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁକରି କାକଟପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟସୁନ୍ଦରପୁର ବଡ଼କଣା ଗାଁର ଗିରିଧାରୀ ଖଟୁଆ ଓ ତା'ର ବନ୍ଧୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଢ଼ିଆରୀକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି। 

ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଆଇଆଇସି ବାମଦେବ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଟକ ନିଆଳିର ନିୟୁଭରଣ ୟୁପି ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଗିରିଧାରୀ ଜଗତସିଂହପୁର ନୂଆଗାଁ ଗଙ୍ଗଡ଼ା କଲେଜରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ୧୫ ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ହୋଇ ଗତ ମେ ମାସରୁ ନିମାପଡ଼ାର ଅମଲାପଡ଼ା ଲେନ୍‌ରେ ଭଡ଼ାଘର ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସ୍ଵାମୀ ଗିରିଧାରୀ ସର୍ବଦା ସନ୍ଦେହ କରି ଆସୁଥିଲେ । କାକଟପୁରର ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାଇମେରି ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ ସ୍ବାମୀ ଗିରିଧାରୀ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ଗିରିଧାରୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା'ର ସାଙ୍ଗ ସୁବ୍ରତ ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ହାତୁଡ଼ି ଧରି ଅମଲାପଡ଼ା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହେଲେ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବା କାରଣରୁ କବାଟ ବାଡେଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରକେ ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଉଭୟଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରିଥିଲେ ଫଳରେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

