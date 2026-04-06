୭ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବ ରାଜା ସାହାଣୀ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 06, 2026, 02:59 PM IST

Raja Sahani: ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ୭ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବ ପୋଲିସ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଖିଲାରୀ । ଜେରା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ । କୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ରାଜାକୁ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍‌ରେ ଜେରା କରିବେ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଫେରାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କଏଦୀ ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ଗୁରୁବାର ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବିହାରର ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ଋଷିକେଶରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ଋଷିକେଶରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଦଶହରାରେ ମଧୁକାନ୍ତ ଓ ରାଜା ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ସାହାଣୀ ୦୩.୧୦.୨୫ରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲା। 

ବିହାରରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଫେରାର କଏଦୀ ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବଂ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା ତାହାର ଗୁମର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ନିର୍ଜନ ଓ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗହଣା ଦୋକାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମଉକା ଦେଖି ଖସିଯାଉଥିଲେ । ଏ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ । 

Soubhagya Ranjan Mishra

