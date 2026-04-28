Odisha News: ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି

Odisha News: ପାରାଦୀପ: ସ୍ବର୍ଗତ ଡା. ଦାମ ରାଉତ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିଆଳିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଧିରେ ଧିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତକାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିଆଳି ଠାରେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏରସମା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଏରସମା ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇଛି।
ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶିଆଳିଠାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜି ଏରସମା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଏରସମା ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତ ରାୟ ଯୋଗଦେଇ ଘଟଣାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏ ବାବଦରେ ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲାପାଳ ଙ୍କୁ ଭେଟି ଅବଗତ କରାଇଥିବାର କହିଛନ୍ତି ।
ଏରସମା ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାମ ବାବୁ ଅନେକ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି । ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ସେ ଏରସମା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ପ୍ରଶାସନ କୁ ଅଚଳ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗତ କାଲି ଦାମ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଶିଆଳି ଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସହ ଦାମ ଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିଥିଲେ ।
ଆଜି ଶିଆଳିରୁ ଧିରେ ଧିରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ବର ଏରସମା କୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତା ମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲାପାଳ ଓ ଡିଏଫଓ ଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଆରପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ବର ବଢ଼ିବାର ଦେଖି ଆରମ୍ଭରୁ ନିରବ ଥିବା ରାଜନଗର ଡି ଏଫ ଓ ଆଜି ଗଣ ମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛୁ ବୋଲି ସେ କହିବା ସହ ଆମେ କେବଳ ବେସ ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଚୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କଲେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।