ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଏହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା କଟକଣା

AQI ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି । ବାଲେଶ୍ବର ପୌରପାଳିକା ଓ ULB ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି ।
Trending Photos
ବାଲେଶ୍ୱର: ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । AQI ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି । ବାଲେଶ୍ବର ପୌରପାଳିକା ଓ ULB ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ସକାଳ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାସ୍ତାରେ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ ୩ ଥର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ NHAIକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଖୋଲାରେ ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଢ଼ାବା ଗୁଡିକରେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖୋଲା ନିଆଁ ଜାଳିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ସହର ଭିତରେ ଭାରିଯାନ ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ ଗୁଡିକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
ଏଥିସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ଇଟା ଭାଟି ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ । ପୋଲିସ, ପୌରପାଳିକା/ୟୁଏଲବି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଆରଟିଓକୁ କଡ଼ା ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର/ନୀଳଗିରିର ଉପ-ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ତଦାରଖ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।
Also Read- Shukra Gochar 2026: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ୫ ରାଶିକୁ ଲାଭ, ଏହି ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଚଳନ
Also Read- Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ