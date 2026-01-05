Advertisement
ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଏହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା କଟକଣା

ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଏହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା କଟକଣା

AQI ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି । ବାଲେଶ୍ବର ପୌରପାଳିକା ଓ ULB  ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 05:57 PM IST

ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଏହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା କଟକଣା

ବାଲେଶ୍ୱର: ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । AQI ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି । ବାଲେଶ୍ବର ପୌରପାଳିକା ଓ ULB  ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ସକାଳ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାସ୍ତାରେ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ ୩ ଥର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ NHAIକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଖୋଲାରେ ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଢ଼ାବା ଗୁଡିକରେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖୋଲା ନିଆଁ ଜାଳିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ସହର ଭିତରେ ଭାରିଯାନ ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ ଗୁଡିକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।

ଏଥିସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ଇଟା ଭାଟି ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ । ପୋଲିସ, ପୌରପାଳିକା/ୟୁଏଲବି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଆରଟିଓକୁ କଡ଼ା ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର/ନୀଳଗିରିର ଉପ-ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ତଦାରଖ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।

