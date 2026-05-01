Odisha News: ଜରି ପାଲରେ ତିଆରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଦର ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଭାଗ

Trending Photos
ଜଗତସିଂହପୁର: ଜରିପାଲରେ ତିଆରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଦର ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଭାଗ। ଘର ଭଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ଯୁଡୋ ଖେଳାଳୀ ଜରିପାଲରେ ଘର କରି ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଖେଳାଳି,ଯୁଡୋ କୋଚ,ବନ୍ଦର ଇଷ୍ଟେଟ ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ସତୁରି ଭାଗ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବନ୍ଦର ଇଷ୍ଟେଟ ବିଭାଗ। ବନ୍ଦର ଇଷ୍ଟେଟ ବିଭାଗ ଆରଆଇ ବିନା ନୋଟିସରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ନେଇ ଜୁଡୋକୋଚ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଦର ଆରଆଇ। ବନ୍ଦର ଇଷ୍ଟେଟର ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ମିକିଥିବା ପ୍ଲଟ ରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବନ୍ଦର ଆର.ଆଇ.କହିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ଚାରି ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ ତାହାକୁ ନମାନି ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ।
ଜୋର ଯବରଦସ୍ତ ରାତିଅଧିଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟହୋଇ ଇଷ୍ଟେଟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଉଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଦର ଇଷ୍ଟେଟ ଆରଆଇ। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାରାଦୀପ ଷଣ୍ଢକୁଦ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଲୋକେ ଆସି ଘରକରି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଯୁଡୋ ଖେଳାଳୀ ମାନଙ୍କ ର ଅସ୍ଥାୟୀ ଜରିପାଲ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୁଡୋ କୋଚ୍ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପତି।
ଜୁଡୋକୋଚ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ପାରାଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ରହିବାପାଇଁ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜରିପାଲରେ ଯୁଡୋ କୋଚ୍ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଘର। ବନ୍ଦରର ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ଲଟ ଦିଆ ଯିବ ବୋଲି ଇଷ୍ଟେଟ ବିଭାଗ କହିବା ସହିତ ଯୁଡୋ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜରିପାଲ ରେ ତିଆରି ଘରକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହି ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବନ୍ଦର ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଭାଗ, ଜୁଡୋ କୋଚ ଓ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ,ଘର ଭଡା କରି ରହିବା ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆମେ ଏହିଠାରେ ରହିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋଚ ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିରେ ଏତେଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହିତ ଉଭୟ ତରଫରୁ ପାରାଦୀପ ଜଟାଧାର ମୁହାଣ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।