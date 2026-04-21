POSCO and JSW Steel:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବାର୍ଷିକ ୬ ନିୟୁତ ଟନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାଯୁକ୍ତ ଏକ ନୂଆ ସମନ୍ବିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପୋସ୍କୋ ଏବଂ ଭାରତ ଭାରତର ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିଳିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ କମ୍ପାନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ଏକ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ବୁଝାମଣା ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନାଯୁକ୍ତ ସ ହାୟକ କମ୍ପାନି ସାଫ୍ରନ ରିସୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋସ୍କୋ ଏବଂ ଜେଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ୫୦:୫୦ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଲଟିବ ଏହି କମ୍ପାନି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୁଝାମଣା ମୁତାବକ, ଉଭୟ କମ୍ପାନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣରେ ମିଳିତ ଭାବେ ୭.୩ ବି ଲିୟନ ଡଲାର ବା ପାଖାପାଖି ୬୮,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବେ।
ଆଜି ପୋସ୍କୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଙ୍ଗ୍ ଇନ୍- ହ୍ଵା, ପୋସ୍କୋ ସଭାପତି ଲି-ହି-ଜିଓନ, ଜେଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ ଏବଂ ଜେଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏମ୍ଡି ଜୟନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ରାଜିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷର ହାଇଯାଇଛି। ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଉଭୟ ପୋସ୍କୋ ଏବଂ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ର ୫୦% ଲେଖାଏଁ ଅଂଶଧନ ରହିବ। ଏହା ଏକ ସମନ୍ବିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ) ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ବ। ୨୦୩୧ ସୁଦ୍ଧା ପାଣ୍ଡ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ, ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ବୋର୍ଡ ବ୍ୟାଗ ବୋର୍ଡରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର ଉଭୟ କମ୍ପାନିଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବ। ପୋସ୍କୋ ସିଇଓ ଲି ହି - ଜିଓନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୁଗ୍ମ ନି ନିବେଶ ଦ୍ବାରା ଆମେ ଜେଏସ୍ ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଯ ଗ୍ରୁପ୍ର ମଜଭୁତ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ସହ ପୋସ୍କୋଟ ସ୍କୋର ଅଭିନବ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବୁ।
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପୋସ୍କୋ ଗ୍ରୁପ୍ ସୋମବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ଏହା ଭାରତର JSW ଷ୍ଟିଲ୍ ସହିତ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଏକ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ 10.7 ଟ୍ରିଲିୟନ ୱାନ୍ ($7.3 ବିଲିୟନ) ନିବେଶ କରାଯିବ, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଏହାର ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ।
ୟୋନହାପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, POSCO ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚାଙ୍ଗ୍ ଇନ୍-ହ୍ୱା ଏବଂ JSW ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଜୟନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, POSCO ଏବଂ JSW ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ରଖିବେ ଯାହା ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବ। POSCO ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ 5.3 ଟ୍ରିଲିୟନ ୱାନ୍ ନିବେଶ କରିବ।
ବାର୍ଷିକ 6 ନିୟୁତ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2031 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପୋସ୍କୋ ଏବଂ ଜେଏସଡବ୍ଲୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ 2024 ରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଅଣ-ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।
"ଏହି ମିଳିତ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ପୋସ୍କୋର ଅଭିନବ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଜେଏସଡବ୍ଲୁ ଗ୍ରୁପର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବୁ," ପୋସ୍କୋର ସିଇଓ ଲି ହି-ଗେଉନ୍ କହିଛନ୍ତି। "ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।"
ପୂର୍ବରୁ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜାଏ-ମ୍ୟୁଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଫଳାଫଳକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଶକ୍ତି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ଅର୍ଥ ଏବଂ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ସମେତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
"ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆମେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଏବଂ ନାପ୍ଥା ସମେତ ପ୍ରମୁଖ କଞ୍ଚାମାଲର ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବୁ," ଲି ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି।
ଉଭୟ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଏବଂ ବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଭାର ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍ ସ୍ଥାପନ ପନ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋସ୍କୋ ଏହି ନିବେଶ କରୁଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଏହି ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜେ ମ୍ୟୁଙ୍ଗ୍ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗିତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାବେଳେ ଏହି ବୁଝାମଣା ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସହ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ବଛ ଶକ୍ତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହେଁ । ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ନାପ୍ରଥାର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଜୋର୍ ଦେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।