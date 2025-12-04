ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ରାଜ୍ୟର ୫୭୩ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ

Odisha Post Office Relocation: ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ୫୭୩ଟି ଡାକଘରକୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା।
ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି। ୫୭୩ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ୭୧ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଡାକ ସେବାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରୟାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ଥାନନ୍ତର କରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛି।