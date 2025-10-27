Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2976803
Zee OdishaOdisha State

Potato Crisis: ରାଜଧାନୀରେ ଆଳୁ ସଂକଟ, ୨ ଦିନ ହେବ ଆସିନି ଗାଡ଼ି

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଆଳୁ ସଂକଟ।  ଶନିବାର ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଲକାତାରୁ କୌଣସି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିନଥିବାରୁ ଏଭଳି କୃତ୍ରିମ ଆଳୁ ସଂକଟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଫଳରେ ବଜାରକୁ ଆଳୁ କେମିତି ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଘାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଳୁର ଅଭାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବୋଝ ହେବ। କେବଳ ସେତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 27, 2025, 09:05 AM IST

Trending Photos

Potato Crisis: ରାଜଧାନୀରେ ଆଳୁ ସଂକଟ, ୨ ଦିନ ହେବ ଆସିନି ଗାଡ଼ି

Potato Crisis: ଭୁବନେଶ୍ଵର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଆଳୁ ସଂକଟ।  ଶନିବାର ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଲକାତାରୁ କୌଣସି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିନଥିବାରୁ ଏଭଳି କୃତ୍ରିମ ଆଳୁ ସଂକଟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଫଳରେ ବଜାରକୁ ଆଳୁ କେମିତି ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଘାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଳୁର ଅଭାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବୋଝ ହେବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ରବିବାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ କିଲୋ ପ୍ରତି ୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ ଆଳୁ ୨୫ ଓ ପିଆଜ ୩୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଦିନକପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ୨୦ ଓ ପିଆଜ ୨୫ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା ତାହା ହଠାତ୍ ୫ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବଢ଼ିଯିବା ତାଜୁବ କରିଛି। ବାତ୍ୟା ଆଳରେ କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଆଜି ରାଜସ୍ବମନ୍ତ୍ରୀ ବାତ୍ୟା ବେଳେ କଳାବଜାରୀ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କେତେ ଦୂର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କାରୀ ହେବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

ଗତ କିଛିମାସ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଆଳୁ ଦର ଠିକ୍‌ ଠାକ୍ ଥିଲା। ପାଇକାରୀ ତଥା ହାଟରେ ଆଳୁ କିଲୋପ୍ରତି ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକମାସରେ ଅନ୍ୟ ପରିବା ଦର ବଢ଼ିଥିଲେ ହେଁ ଆଳୁ ଦର ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ବାତ୍ୟା ନଆସୁଣୁ ଆଳୁକୁ ନେଇ ପୁଣି ଗୋଳମାଳ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବେ କୋଲାକାତାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨୦୦ରୁ ୩୦୦ଟନ୍‌ ଆଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିଲା। ଦୈନିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୫୦ଟନ୍‌ ଆଳୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଳୁ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲା। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ଵର ହାଟ ନୁହେଁ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣା, ଚନ୍ଦକା, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ଏଠାରୁ ଆଳୁ ଯାଏ। ହେଲେ କାଲିଠୁ କୋଲକାତାରୁ ଆଳୁଗାଡ଼ି ନଆସିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଗୋଦାମମାଲିକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଦେଇଛି। ଯଦି ଆଗାମୀଦିନରେ ଗାଡ଼ି ନଆସେ ତେବେ ଆଳୁ ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିସହ ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ଆଳୁ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ।

ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୁବେରପୁରୀର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶକ୍ତିଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଦୌ ଚିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆମେ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସଚେତନ ଅଛୁ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ୫୦୦ରୁ ୭୦୦ଟନ୍‌ ଆଳୁ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଆଳୁର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବନି ବୋଲି ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସେ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହଂସଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ । ଆମର ଯେତିକି ଆଳୁ ଆସିବା କଥା ଆସୁଛି। ପ୍ରତିମାସକୁ ଲକ୍ଷେ ୨୦ହଜାର ଟନ୍ ଆଳୁ ଦରକାର। ପାଇକାରୀ ଆଳୁର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦର ୧୫ରୁ ୧୬ଶହ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିହି ସାବରେ ୨୦ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏବେ ୯୦ପ୍ରତିଶତ ଆଳୁ କୋଲକାତାରୁ ଆସୁଛି। ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବନି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଏକ ଚିଠି ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଆଳୁ, ଚୁଡ଼ା, ଚାଉଳ, ଅଗ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହଜୁଦ ରଖିବା ସହ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ଯୋଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଗାଣ କରିବୁ।

ଅପରପକ୍ଷେ, ବାତ୍ୟା ଆଳରେ କଳାବଜାରୀ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଚଢ଼ାଦରରେ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତେବେ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରା‌ଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

potato crisis
Potato Crisis: ରାଜଧାନୀରେ ଆଳୁ ସଂକଟ, ୨ ଦିନ ହେବ ଆସିନି ଗାଡ଼ି
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Chief Election Commission
ନିର୍ବାଚନ ମୁହାଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗ ଏସ୍‍ଆଇଆର୍‍, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଜି ତାରିଖ ଘୋଷଣା
flight service
Flight Service: ୫ ବର୍ଷ ପରେ ଚୀକୁ ଉଡ଼ିଲା ବିମାନ, କୋଲକାତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିମାନ ସେବା
Odia News
ମୁମ୍ବାଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ