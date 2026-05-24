Power cut Alert: ଭିଷଣ ଖରା ଗରମରେ ଆଜି ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟିବ ଲାଇନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ...

Power cut Alert: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲୋକଙ୍କୁ କଲବର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଙ୍କଟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଏଭଳିଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପାୱାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଜରିଆରେ ଏବେ ବିଜୁଳି କିଣୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 24, 2026, 08:59 AM IST

Power cut Alert: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲୋକଙ୍କୁ କଲବର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଙ୍କଟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଏଭଳିଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପାୱାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଜରିଆରେ ଏବେ ବିଜୁଳି କିଣୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରବିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ନେଟୱାର୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅପଗ୍ରେଡ, କେବୁଲ ମରାମତି ଏବଂ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଉଛି। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବାଧପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ...

୧. ଭୁବନେଶ୍ୱର (BBSR-1) - ଲିଙ୍ଗରାଜ ଫିଡର୍:
Division: BED, ଭୁବନେଶ୍ୱର 
GSS / PSS: BADAGADA GIS
ଭୋଲଟେଜ୍: 11KV
ପାୱାରକଟ୍ ସମୟ: ୨୫ ମଇ ୨୦୨୬, ସକାଳ ୭ ରୁ ୯
କାରଣ: ଗ୍ରାହକ ସଂଯୋଗ / ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ 
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ:
ବିଜେଡି ନାଗର, ହାତିସୁନି, ରାଜ ରାନୀ କଲୋନୀ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ବଜାର, ଗଙ୍ଗା ଜାମୁନା, ଶ୍ରୀରାମ ନାଗର, ବସ୍ତିଥା ନାଗର, ଗ୍ୟାରେଜ ଚାକା, ଲୁଇସ୍ ରୋଡ୍, ଗୌରୀ ନାଗର, ଖାନଚା ଭୋଇ, ବିନ୍ଦୁସାଗର ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ, ମହାବୀରଜୀ ଲେନ୍ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ।

୨. ଢେଙ୍କାନାଳ-ବନସିଂହ ଫିଡର
ଡିଭିଜନ: ଡିଇଡି, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଭୋଲଟେଜ୍: ୧୧କେଭି
ପାୱାରକଟ୍ ସମୟ: ୨୪ ମଇ ୨୦୨୬, ସକାଳ ୦୬:୩୦-ସକାଳ ୧୦:୦୦
କାରଣ: ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବଦଳ
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ:
ବନସିଂହ, ରାଧାଦେଇପୁର, ଲତାଦେଇପୁର, ନୂଆପଡା, ନୂଆଗଡ, ଭେଗିବୋଲୁଆ।
ମତାମତ: ଲତାଦେଇପୁରରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବଦଳ।

୩.ଭୁବନେଶ୍ୱର (BBSR-1) - B.J.B ନାଗର ଫିଡର୍
ବିଭାଗ: BED, ଭୁବନେଶ୍ୱର 
GSS / PSS: BADAGADA GIS 
ଭୋଲଟେଜ୍: 11KV
ପାୱାରକଟ୍ ସମୟ: ୨୫ ମଇ ୨୦୨୬,  ସକାଳ ୭ ରୁ ୯
କାରଣ: ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ:
ବିଜେବି କଲେଜ, ସଂଗ୍ରହାଳୟ କଲୋନୀ, ବଡଗଡ଼ ନୁଆସାହି, ପାତ୍ର ସାହି, ପଡା ସାହି, ବିଜେବି ନାଗର ଗଳି B - E, ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ସଂସ୍କୃତ ଭବନ, ସାରା ହସ୍ପିଟାଲ।

ଜରୁରୀକାଳୀନ ବନ୍ଦ - ୨୪ ମଇ ୨୦୨୬
ଜୟଦେବ ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ସମୟ: 07:18 AM - 08:18 AM
କାରଣ: LT AB କେବୁଲ୍ ମରାମତି
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ:
ଜୟଦେବ ବିହାର ଗାଡ଼ି, ଡି-ଟାଇପ୍ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, N5 & N6 ର କିଛି ଅଂଶ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ ପରିସର।
ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଭାବିତ: ପ୍ରାୟ ୮୦

ବରମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କ୍ଷେତ୍ର:
ସମୟ: 07:35 AM - 08:30 AM
କାରଣ: ବିଫୁର୍କେସନ୍ / ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡ୍ 
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ:
ବରମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ, LIG ​​/ MIG / HIG କଲୋନୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାର, ଶାନ୍ତି ବିହାର, ଗାୟତ୍ରୀ ବିହାର

Nuagaon / Khamarsahi Area (Nayagarh)
ସମୟ: 08:09 AM - 09:04 AM 
କାରଣ: ସ୍ନାପ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମରାମତି 
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ:
ଖାମରସାହି, ସୋରଡା, ସିକିଡା

ଢେଙ୍କାନାଳ - ସିମିଲିଆ ଫିଡର୍ 
ସମୟ: 07:18 AM - 09:18 AM
କାରଣ: ଫ୍ୟୁଜ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏବି କେବୁଲ୍ ମରାମତି
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ:
ରଣଜା, ସାରାଖିଆ, ସୁଖାଇକାଟେନି, କାନକଡାପାଲ, ବାଦପାଲ, ଡେରସିଂ, କୋଟୋକୋମୋଡା, ବିରିଟାଇଲା, ଖାମର

ଅନୁଗୁଳ-ଜରାସିଂହା ଅଞ୍ଚଳ
ସମୟ: ସକାଳ ୦୭:୫୫-ସକାଳ ୦୮:୫୫
କାରଣ: LT ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ:
ଜରସିଂହା ଜିପି, କୁମୁଣ୍ଡା ଜିପି, ବେଣାଗାଡିଆ ଜିପି, କୁସାସିଙ୍ଗା ଜିପି, ପରତାରା ଜିପି, ବେଡାସୋ, ପରଙ୍ଗା, ମହିତୁଲା, ଭୁବନପୁର, ରାମାଡିହା ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ।

ଢେଙ୍କାନାଳ -କୋରିଆ ଫିଡର
ସମୟ: ସକାଳ ୦୭:୫୭ – ସକାଳ ୧୦:୦୦
କାରଣ: କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ LT କେବୁଲ ବଦଳ
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ: ବନମାଳୀ ପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳ।

