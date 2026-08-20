PMFBY: ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ?

PMFBY: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ,ଖରିଫ୍ ଋତୁ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ୍ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ,ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିଭାଗର ଅନୁରୋଧ ପରେ ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଣିବା।
ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ସୀମା ଅନୁଯାୟୀ,ପଞ୍ଜୀକରଣ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, ପୁରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ଗଜପତି, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଋଣଗ୍ରହୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଗର ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଖରିଫ ୨୦୨୬ ପାଇଁ (PMFBY) ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଧିସୂଚିତ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଫସଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଧାନ, ମକା, ଚିନାବାଦାମ, ବାଜରା (ରାଗି), କପା,ଅଦା ଏବଂ ହଳଦୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯୋଗ୍ୟ ଋଣଗ୍ରହୀତା, ଅଣଋଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ଭାଗଚାଷୀ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ପାଞ୍ଚ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଫସଲ ବୀମା ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରତି ପ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ କେବଳ ୧ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିମିୟମର ଚାଷୀଙ୍କ ଅଂଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସବସିଡି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଋଣଗ୍ରହୀତା ଚାଷୀମାନେ PACS/LAMPCS ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଅଣଋଣଗ୍ରହୀ ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (CSC), ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା, ବୀମା ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଭାଗଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଜମିର ମାଲିକଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି କିମ୍ବା ସମ୍ମତି ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ସହାୟତା ଚାହୁଁଥିବା ଚାଷୀମାନେ PACS/LAMPCS, ARCS, DRCS, CDAO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରାଧିକୃତ ବୀମା ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସମବାୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ବୀମା କରିନାହାଁନ୍ତି।