Add Zee Business As A Preferred Source
App

PMFBY: ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ?

PMFBY: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ,ଖରିଫ୍ ଋତୁ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ୍ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ,ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିଭାଗର ଅନୁରୋଧ ପରେ ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଣିବା।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 20, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:43 PM IST
PMFBY: ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ?
Image Credit: ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pak High Commission:ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିଶନରୁ ହଟିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାରିକେଟ୍, ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର
2
3
4
5