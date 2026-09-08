Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Pralambasura Vadha: କାଳୀୟଦଳନ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାପର ଲୀଳାର ଝଲକ

Pralambasura Vadha: କାଳୀୟଦଳନ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାପର ଲୀଳାର ଝଲକ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବିଶେଷ ବେଶ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।

Reported BySanjaya Kumar MohapatraEdited ByPriyambada Rana
Published: Sep 08, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:31 PM IST
Pralambasura Vadha: କାଳୀୟଦଳନ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାପର ଲୀଳାର ଝଲକ
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
OMFED: ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି! ଲିଟର ପିଛା ₹୨ ବଢ଼ାଇଲା OMFED
2
3
4
5