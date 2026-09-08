/Pralambasura Vadha: କାଳୀୟଦଳନ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାପର ଲୀଳାର ଝଲକ

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ନୀତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏହି ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀବଳରାମ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ମୃତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବିଶେଷ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବିଶେଷ ବେଶ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାଳୀୟଦଳନ ବେଶ ଓ ଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ମଦନମୋହନ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟକୁ ବିଜେ କରାଯାଇ ସେଠାରେ କାଳୀୟଦଳନ ଲୀଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।
ପୁରୀର ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଯମୁନାର କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ସହ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ଏହି ଲୀଳାକୁ ରୂପାୟିତ କରାଯାଇଥାଏ। କାଳୀୟ ନାଗକୁ ପରାଜିତ କରି ଯମୁନା ଜଳକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାର ସ୍ମୃତିରେ କାଳୀୟଦଳନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏହି ଦ୍ୱାପର ଲୀଳା ପରମ୍ପରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣର ବିଷୟ। କାଳୀୟଦଳନ ପରେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାପର ଲୀଳାର ଆଉ ଏକ ପର୍ବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି।