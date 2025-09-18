Odisha News: ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସହ ୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଗୁରୁତର

(ନିରଜ ଶତପଥୀ, ରାୟଗଡା)Odisha News: ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସହ ୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।
(ନିରଜ ଶତପଥୀ, ରାୟଗଡା)Odisha News: ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସହ ୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଚାଷ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ଏ-ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ନାରାୟଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଲଦୁଲିଗୁଡା ଗାଁ ନିକଟରେ ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମଞ୍ଜୁଳା ହିଆଲ ତାଙ୍କ ତିନି ବର୍ଷର ଝିଅ ସହ ନିଜ ଗ୍ରାମ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ କୁ ଅପେକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଦୁଲଦୁଲିଗୁଡା ଛକ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ନିକଟସ୍ଥ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା କିଛି ଯୁବକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଗାଡିରେ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଆଶିଷ ମେହେର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।