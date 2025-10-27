Cyclone Montha: ବାତ୍ୟା ‘ମନ୍ଥା’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର...

Cyclone Montha: ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ୧୩୯ଟି ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୨୭ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ଛୁଟି କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି:(ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ) ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ‘ମନ୍ଥା’ ପ୍ରଭାବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ସକାଶେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଏନେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୂବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମଛିଲିପାଟଣମ୍ ରୁ କଳିଙ୍ଗପାଟଣମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାକିନଡା ଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମାଡ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବୋହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର୨୭ ଓ୨୯ତାରିଖରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ୨୮ତାରିଖରେ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆପାତକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସମେତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସକାଶେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ସକାଶେ ଜିଲ୍ଲା ସଦରମହକୁମା ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଖୋଲାଯାଇଛି। ତାହାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ୧୩୯ଟି ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୨୭ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ଛୁଟି କରାଯାଇଛି।
ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିଥିବା ୫ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଠା ଗୁଡିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସହ ସେଠାରେ ଥଇଥାନ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା ପବନ ସମୟରେ ୨୪ଘଣ୍ଟିଆ ମୋବାଇଲ ସେବା ଯେପରି ଯୋଗାଇହେବ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓ ପୂର୍ତ୍ତବିଭାଗରୁ ବର୍ଷାପବନବେଳେ ଓ ତା ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅତୀତର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଧାର କରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ସକାଶେ ୨ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ କୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ଗଣମାଧ୍ୟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସମ୍ଭାବନା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଜଳପ୍ରପାତ ସମେତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଓ ବିଏନ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।