President Droupadi Murmu: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ୍ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ।
ସେହିପରି,ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ନୂତନ ଭାବେ ମିଳିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ୍ କର୍ଲର ସମ୍ମାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ୧ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ର, 'ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଲିସ୍ କଲର ସମ୍ମାନ'କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା।