୨ଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୂର୍ମୁ, କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଦୁଇଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୂର୍ମୁ। ୩ ତାରିଖରେ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ଵାଗତ କରାଯିବ। ସେଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରକେଡରେ ଲୋକ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ୪ତାରିଖରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ଲୁବୁବୁକ୍ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଳ ତର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାର ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି।
ଶ୍ୱେତ ରାଜା ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଶିଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ପୁରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି।
ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରେ ମହାମହୀମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପର୍ଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ୩ ତାରିଖରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରିବେ। ତା' ପରଦିନ ୪ ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଶ୍ୱତଗଙ୍ଗା ଯାଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆର୍ଶୀବାଦ ନେବେ। ତେଣୁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଭବନ,,ଶ୍ୱତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ,, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଓ ଵାହାର ବେଢ଼ା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହରକୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ।
ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି।ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଏସପି କହିଛନ୍ତି।ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବାସହ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ୬ ଜଣ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାଙ୍କର ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ ,anti drone unit ,anti sabbotise team , ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ,ସହରରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ନାକା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ,ଲଜିଂ ତନଖି କରାଯାଇଛି।
ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜନ-ଗହଳି ଜାଗା ସମେତ ହୋଟେଲ୍, ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଆଜି ପୁରୀ ପୋଲିସ ଓ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମିଳିତଭାବେ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ କଡାକଡି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଡଗ୍ ସ୍କୁଆଡ୍ଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ପୁରୀ ଏସପି କହିଛନ୍ତି। ୪ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସକାଳ ୭ ଟା ରେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯାଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ।ସକାଳ ୭.୪୦ ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ।ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ ରେ ସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରୁଟ ଲାଇନ୍ ଏରିଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଏସପି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ବେଶ୍ ତତ୍ପର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ,ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ।