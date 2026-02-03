Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3096760
Zee OdishaOdisha StatePresident Droupadi Murmu: ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

President Droupadi Murmu: ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

President Droupadi Murmu: ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।ବାୟୁସେନାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆସି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 03, 2026, 05:44 PM IST

Trending Photos

President Droupadi Murmu: ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

President Droupadi Murmu: ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।ବାୟୁସେନାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆସି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।ତାଳବଣିଆ ପୂର୍ବରୁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ,ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ,ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର,ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନିଲ ମହାନ୍ତି ,ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା,ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଵାଗତ କରିଛନ୍ତି । ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ରୁ ତାଙ୍କ କାରକେଡ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ ଦେଇ ଲୋକଭବନ ଯିବେ। ଆଜି ରାତିରେ ଲୋକଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାତ୍ରିଯାପନ  କରିବେ। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ତଦାନ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। 

ALSO READ: Bullet Train: ଗୁଜୁରାଟ ପରେ ଏବେ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଲା ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ, ଏହି ସବୁ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ରହଣୀ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ୬ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାଜପୁର ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯାଜପୁର ପ୍ରଶାସନିକ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅବତରଣ କରି ସେଠାରୁ ସିଧା ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନାଭିଗୟାଠାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ। ମା’ ବିରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ, ସେ ବାଲେଶ୍ବର  ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ନୂଆ ଅଡିଟୋରିୟମ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ। । 
 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bullet train
Bullet Train: ଗୁଜୁରାଟ ପରେ ଏବେ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଲା ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ, ଏହି ସବୁ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ
Loksabha Disrupted
Suspend MPs: ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଚୌକି ଉପରକୁ କାଗଜ ଫିଙ୍ଗି ୮ ସାଂସଦ ନିଲମ୍ବିତ
Odisha news
Odisha News: ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ
Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana 2026
Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ,ପ୍ରତ୍ୟକ ବି
Budget Session 2026
ଲୋକସଭାରେ ପୁଣି ଚୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ରାହୁଲ, ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ପରେ ଗୃହ ମୁଲତବୀ