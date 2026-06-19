Add Zee Business As A Preferred Source
App

President Odisha Visit: ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?

President Droupadi Murmu Odisha Visit: ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପ୍ରଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଜନ୍ମମାଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିବ। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 19, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:07 AM IST
President Odisha Visit: ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
President Odisha Visit: ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?
president odisha visit2 min ago
2
odisha weather34 min ago
3
FIFA 2026Jun 18
4
top 10 news todayJun 18
5
Odia NewsJun 18