President Odisha Visit: ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?

President Droupadi Murmu Odisha Visit: ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପ୍ରଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଜନ୍ମମାଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିବ। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଦିନ ୩ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବାୟୁସେନା ବିମାନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଦାଣ୍ତବୋଷ ବିମାନଘାଟିରେ ଓହ୍ଲାଇବେ। ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶାଶୁଘର ଗାଁ ପାହାଡପୁର ଯିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଦିନ ୩ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାଣ୍ତବୋଷ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଓହ୍ଲାଇ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯାଇ ୩ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ରେ ତାଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ।
ସଂନ୍ଧ୍ୟା୬ଟା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ୨୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଦିନ ୧୦.୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ପାହାଡପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଦିନ ୧୧ଟା ୦୫ ମିନିଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ତଥା ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ପାରମ୍ପାରିକ ଗୋଷାଣୀ ପୀଠକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ସେଠାରେ ଉଭୟେ ପ୍ରଥାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଜାହିରା ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ହୋ-ମୁଣ୍ତା ଜାହିରା ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି।