President Droupadi Murmu: ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

President Droupadi Murmu: ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ଏ-ନେଇ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୂରା ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲା। ଏ-ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ହେବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଉରକେଲା ଏୟୋରପୋର୍ଟ ପାଖ ପଡିଆରେ ହେବ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ନୂତନ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ,ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଓ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଓ କମାଣ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନ କରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ଏକ ବିରାଟ କାରକେଡ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ ହେଉଛି ।