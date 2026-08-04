Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /President Droupadi Murmu: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

President Droupadi Murmu: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନକୁ ଦୁଇଟି ଏସ୍କର୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ସାଥିରେ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ। ରେଳବାଇ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ରୁଟ୍‌ରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 04, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:49 AM IST
President Droupadi Murmu: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ନୂଆ ଇତିହାସ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂ
2
3
4
5