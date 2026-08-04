Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ନୂଆ ଇତିହାସ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି

ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ନୂଆ ଇତିହାସ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି

ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ଆଜୀବନ ସଭ୍ୟ ଅନୀତା ଗୋୟଲ, ନୈନା ଭେକାରିଆ, ଭୀମସେନ ଯାଦବ, ଡ. ପ୍ରଭାସଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ହରବଂଶ ଲାଲ ଡଙ୍କଲ, ଅଶୋକ ଜୈନ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ବର୍ମା, ଆଜୀବନ କର୍ମୀ ଅଭିଷେକ ରାଜ୍‌ , ବାବା ଯୋରେ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 04, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:30 AM IST
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ନୂଆ ଇତିହାସ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଲଶ୍କର ଆତଙ୍କୀର ଖୁଲାସା, ପାକିସ୍ତାନରେ ବଢ଼ିଛି ଟାର୍ଗେଟ କିଲିଂ
2
3
4
5