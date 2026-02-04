President Murmu : ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବିକାଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ: ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଛି। ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି (୪ ଫେବୃଆରୀ) ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
କେବଳ ଉଦଘାଟନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇବା ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି:
ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆମ ପ୍ରାଥମିକତା
ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ‘ପୂର୍ବୋଦୟ’ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ବିକାଶର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ:
ସମୂହ ପ୍ରୟାସରେ ଗଢ଼ିବା 'ବିକଶିତ ଭାରତ'
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମତରେ, ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଓ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।