President Murmu : ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବିକାଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ: ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଛି। ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି (୪ ଫେବୃଆରୀ) ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:00 PM IST

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଛି। ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି (୪ ଫେବୃଆରୀ) ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ‘ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ୟାମ୍ପସ’କୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।

ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
କେବଳ ଉଦଘାଟନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇବା ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି:

  • ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆୟୁଷ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ।
  •  ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର (OUAT) ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପସ।
  •  କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଛାତ୍ରୀନିବାସ।
  •  ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏକ ଭବ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର।
  • ସମାଜ ସୁଧାର ପାଇଁ ଏକ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର।

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆମ ପ୍ରାଥମିକତା
ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ‘ପୂର୍ବୋଦୟ’ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।

ବିକାଶର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ:

  1. ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ: ବନ ଧନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ୯୦ରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
  2. ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା: ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
  3. ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ: ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪-ଜି (4G) ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି।
  4. ପିଭିଟିଜି (PVTIG) କଲ୍ୟାଣ: ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ଜନମନ’ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।

ସମୂହ ପ୍ରୟାସରେ ଗଢ଼ିବା 'ବିକଶିତ ଭାରତ'
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମତରେ, ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଓ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

