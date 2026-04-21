Zee OdishaOdisha State

President Droupadi Murmu: ରାଉରକେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?

President Droupadi Murmu: ରାଷ୍ଟପ୍ରତି ଦୈପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ରାଉରକେଲା ଆସୁଛନ୍ତି। 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:26 AM IST

President Droupadi Murmu: ରାଉରକେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?

President Droupadi Murmu: ରାଷ୍ଟପ୍ରତି ଦୈପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ରାଉରକେଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୦ ସ୍କଲର ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ  ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ-ଡ୍ରୋନ୍ -ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉରକେଲା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୋଏଲ ନଗର ରି-କ୍ରିଏସନ୍ ପାର୍କ, ଛେଣ୍ତ କଲୋନୀ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କି ଓ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଓ ପାନପୋଷ  ହକି ଛକ ନିକଟସ୍ତ ରାଉରକେଲା ଓ୍ବାନ୍ ଓ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। 

 

ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୬ ହଜାର ଓ ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକର ୧ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ୍ ହେବେ। ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ  ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟଗୀତର ଅଭ୍ୟାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତର ୨ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ  ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଜୀବ ପଣ୍ତା ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରି ଫେରିଛନ୍ତି।ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୦ ଜଣ ଏସପି, କମାଣ୍ତର ପାହ୍ୟା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୃତୟନ କରାଯାଇଛି। ୨ ଶହ ଏଏସଆଇ, ଏସଆଇ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଡି-ଏସପି ଓ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ମୃତୟନ ହେବେ।  

