/President Droupadi Murmu:ଘୁଞ୍ଚିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ,ଆସନ୍ତାମାସ ୪-୫ରେ ଆସିପାରନ୍ତି...

President Murmu’s Odisha Visit: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ୨୬ ତାରିଖ ବେଳକୁ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ୨ ଦିନ ଆସି ଥାଆନ୍ତେ। ହେଲେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ୨ ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।
ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ,ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବରଂ କେବଳ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଏବେ ନଭେମ୍ବର ୪ ଏବଂ ୫ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ କରିବେ।ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ,ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର,
ବହଳଦାର ଐତିହାସିକ ମା’ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର,ଖଣି ସହର ଗୋରୁମହିଷାଣି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶମୂଳକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଥାଆନ୍ତେ।
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତୀବ୍ର ପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଥିବାରୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି। ନୂତନ ତାରିଖ ନିକଟରେ ସଂଶୋଧିତ ମିନିଟ୍-ଟୁ-ମିନିଟ୍ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅପଡେଟ୍ ଆଶା କରାଯାଉଛି।