Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /President Droupadi Murmu:ଘୁଞ୍ଚିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ,ଆସନ୍ତାମାସ ୪-୫ରେ ଆସିପାରନ୍ତି...

President Droupadi Murmu:ଘୁଞ୍ଚିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ,ଆସନ୍ତାମାସ ୪-୫ରେ ଆସିପାରନ୍ତି...

President Murmu’s Odisha Visit: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ୨୬ ତାରିଖ ବେଳକୁ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ୨ ଦିନ ଆସି ଥାଆନ୍ତେ। ହେଲେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ୨ ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 24, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Oct 24, 2026, 01:16 PM IST
President Droupadi Murmu:ଘୁଞ୍ଚିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ,ଆସନ୍ତାମାସ ୪-୫ରେ ଆସିପାରନ୍ତି...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
President Droupadi Murmu:ଘୁଞ୍ଚିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ,ଆସନ୍ତାମାସ
2
3
4
5