/ରେଳ ଫାଟକରେ ଅସାବଧାନତା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ; ସଚେତନତା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ

ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଳ ଫାଟକ ସଚେତନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳରେ ୦୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଳ ଫାଟକ ସଚେତନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ୦୩ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରୁ ୦୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ସଡକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନବ ଯୁକ୍ତ ଲେବଲ କ୍ରସିଂ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରିକି, ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ ପାମ୍ପଲେଟ୍, ପୋଷ୍ଟର, ଷ୍ଟିକର ଇତ୍ୟାଦି ବଣ୍ଟନ।
ମାନେଶ୍ୱରରେ ମାନବଯୁକ୍ତ ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ST-୧୨ ରେ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନୁକ୍କଡ୍ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳର ନିରାପତ୍ତ। ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁରର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାର କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଣ୍ଡଳ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଗଡତିଆ ମାନବଯୁକ୍ତ ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ଗେଟରେ ସଡ଼କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତ। ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ନିର୍ଦେଶାବଳୀ ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ, ମଣ୍ଡଳ ରେଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ,ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ସମସ୍ତ ସଡ଼କ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତI ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ଗୁଡିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ରେଳ ଫାଟକ ପାର ହେବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଓ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।