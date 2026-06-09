Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ରେଳ ଫାଟକରେ ଅସାବଧାନତା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ; ସଚେତନତା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ

ରେଳ ଫାଟକରେ ଅସାବଧାନତା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ; ସଚେତନତା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ

ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଳ ଫାଟକ ସଚେତନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳରେ ୦୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଳ ଫାଟକ ସଚେତନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 09, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:07 PM IST
ରେଳ ଫାଟକରେ ଅସାବଧାନତା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ; ସଚେତନତା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରେଳ ଫାଟକରେ ଅସାବଧାନତା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ; ସଚେତନତା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ
Odisha news1 min ago
2
cm mohan charan majhi2 hrs ago
3
Narayan Seva Sansthan2 hrs ago
4
Mamata Banerjee3 hrs ago
5
FIFA World Cup 20263 hrs ago