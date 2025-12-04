Odisha News: ନୂଆ ସରକାର ସମୟରେ ୭ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Trending Photos
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ୨୦୨୪ ଜୁନ ମାସଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମୋଟ ୭ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ନେଇ ଗୃହକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ନୂଆ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ୨୦୨୪ ଜୁନ ୧୨ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ, ଉଦଘାଟନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରନାମରେ ସମର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେହିପରି ୨୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରୁ ୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ମହାନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ମୋଦୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସର ଉଦଘାଟନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଥର ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ସେହିପରି ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜୁନ ୨୦ରେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡିକ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।